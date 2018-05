Evaldo diz que conselheiro não viu impedimento para liberação de empréstimo

Ao rebater hoje (10) discurso do deputado Gustavo Neiva (PSB), o deputado Evaldo Gomes (PTC) disse que foi lúcida a decisão favorável do conselheiro Kennedy Barros, do Tribunal de Contas do Estado, à liberação da segunda parcela do empréstimo de R$ 615 milhões obtido pelo Governo do Piauí junto à Caixa Econômica Federal.





Evaldo Gomes afirmou que parlamentares da situação compareceram esta manhã ao TCE para ouvir de Kennedy Barros a sua posição sobre o empréstimo. “O conselheiro Kennedy Barros nos disse que não poderia fazer um juízo de valor em relação ao assunto porque o Governo tem direito ao contraditório, isto é, de apresentar a sua defesa em relação a falhas técnicas surgidas na prestação de contas da primeira parcela do empréstimo”, assinalou ele.





O parlamentar do PTC declarou que a decisão de Kennedy Barros, que foi referendada pelo pleno do TCE, e do Tribunal de Contas da União (TCU) dão oportunidade para que o Governo tente obter nos próximos dias a liberação da segunda parcela do empréstimo. Ele sugeriu ainda a formação de uma comissão de parlamentares estaduais para manter entendimentos sobre o empréstimo junto à direção da Caixa Econômica Federal.





Evaldo Gomes concluiu seu pronunciamento assinalando que os deputados da base do Governo não disseram que foram os parlamentares de oposição que entraram na Justiça para impedir que o Piauí receba novos recursos para realização de obras em benefício da população. “Nós sabemos que foi um pré-candidato ao Governo que ingressou com uma ação judicial neste sentido”, disse ele ressaltando que os oposicionistas, no entanto, se comportam como se não quisessem que os recursos sejam liberados.





RESPOSTAS





Em respostas as críticas do deputado Evaldo Gomes (PTC), o líder do PSB na Casa, deputado Gustavo Neiva disse que a oposição não está tentando impedir que nenhuma recurso venha para o Piauí e que apenas estão cobrando para que tudo seja feito dentro da legalidade.

“Nós respeitamos e obedecemos as decisões do Tribunal de Contas, coisa que o Governo não faz. E todas as nossas críticas são feitas com base em documentos. Há entraves judiciais e a Caixa disse que só vai liberar a segunda parcela do empréstimo se o Governo prestar contas da primeira parcela, e isso é cláusula contratual. Não é a oposição que está segundo esse dinheiro não”, disse o deputado.

“A oposição nessa Casa quer ajudar o Governo. Nós queremos que o Governo não cometa os mesmos erros que já cometeu. Já foi apresentado um plano de aplicação da segunda parcela do empréstimo e o que queremos é que o Governo siga esse plano corretamente, sem desviar e aplicando os valores predeterminados em cada obra”, completou Gustavo Neiva.

O parlamentar ainda convidou o deputado Evaldo Gomes para que apresentassem, em conjunto, um requerimento solicitando que o superintendente da Caixa venha à Assembleia Legislativa prestar mais esclarecimentos sobre a liberação da segunda parcela do empréstimo.













J. Barros, Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno