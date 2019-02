Espírito de festa domina posse dos deputados

O espírito festivo de anos anteriores na posse dos deputados se repetiu hoje (01) na Assembleia Legislativa, com música ao vivo em alguns gabinetes e mesas com bebidas nos corredores, onde pessoas, sobretudo do interior do Estado, aguardavam a abertura da sessão solene.

O gabinete mais movimentado foi o do deputado reeleito Flávio Nogueira Júnior, onde um grupo de forró do município de Fartura, Banda Malaquias, começou a tocar ainda cedo. O grupo usa sanfona, triângulo, zabumba e pandeiro. O repertório incluiu músicas da própria banda e aquelas mais conhecidas do cancioneiro nordestino.

No salão Deputado Sebastião Leal foi colocado um telão e cadeiras para a plateia assistir a sessão, enquanto o cantor da Casa, Evandro, animava o ambiente com sua voz e violão. Todos os gabinetes estocaram alimentos para servir aos visitantes do interior, logo após a sessão.

Raimundo Cazé

Raimundo Cazé - Edição: Katya D'Angelles