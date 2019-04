Escola do Legislativo realiza Grande Encontro da Prática Previdenciária

A Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão reunirá nomes de referência para discutir temas de grande importância que envolvem a prática previdenciária no país, na próxima quinta-feira (4), a partir das 18h, no Cine-teatro da Assembleia. As inscrições estão abertas e são feitas através do site do evento.

“Estamos trazendo grandes nomes para debater um assunto que está em atualização e que está gerando grandes discussões. É uma grande oportunidade para estudantes e profissionais se atualizarem, tirarem suas dúvidas, bem como entrarem em contato com esses grandes profissionais”, afirma Socorro Barreto.

Confira a programação abaixo:

18h30 - Contribuinte individual: os detalhes e novidades que ninguém conta para você - Marcos Vichiesi

19h - FGTS, Penhorabilidade e Previdência Privada (Capitalização) - Theodoro Vicente Agostinho

19h30 - Impactos da PEC nº 06/2019 nos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) - Alex Sertão

20h - Segurados especiais, a MP 871/2019 e a PEC 06/2019: O que esperar das mudanças legislativas - Élvio Leonardi

20h30 - Renda do Loas e sua evolução jurisprudencial - Thiago Albuquerque

21h - BPC/LOAS - Mudanças e possibilidades de atuação - Euvaldo Leal de Melo Neto

21h30 - "Carência de reingresso" nas Medidas Provisórias 739/2016, 767/2017 e 871/2019 - Malcon Robert

