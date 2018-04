Escola do Legislativo realiza ciclo de palestras sobre eleições

A Escola do Legislativo “Prof. Wilson Brandão” realiza quinta-feira, dia 19, um ciclo de palestras a partir das 9 horas, no Cine Teatro da Assembleia Legislativa. A entrada é um quilo de alimento não perecível ou material de limpeza a serem destinados às vítimas das enchentes no Estado do Piauí.

O ciclo de palestras acontece por ocasião das comemorações dos 10 anos da Escola do Legislativo “Prof. Wilson Brandão”. O tema principal será a mudança na legislação eleitoral. E os debates são destinados a deputados, vereadores, assessores parlamentares e público em geral.

Será um tema importante, em razão das eleições majoritárias de outubro próximo. O advogado Fábio Viana foi convidado para falar sobre a “ênfase para as ações da mudança na legislação eleitoral”.

Para discorrer especialmente para a classe política no exercício de suas ações parlamentares foi convidado o consultor político Fabrício Moser, de Brasília. Trata-se de um ator, diretor e educador graduado em Artes Cênicas (2006) e Mestre em Artes Cênicas (2011).

Emerson Brandão - Edição: Caio Bruno