Escola do Legislativo realiza amanhã Encontro da Prática Previdenciária

A Escola do legislativo “Prof. Wilson Brandão” realiza amanhã (4) quinta-feira um Grande Encontro da Prática Previdenciária, no Cine Teatro Alepi, com o objetivo de debater a prática previdenciária no país.

Participarão das discussões grandes nomes do Direito Previdenciário no âmbito nacional, após passar por Blumenau, Joinville, Fortaleza, Vitória, e Curitiba. Agora, os professores deverão participar da primeira turma de Pós -Graduação em Direito e Processo Previdenciário da Escola do legislativo, cuja aula inaugural será dias 05 a 07 de abril.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas no valor único de C$ 99,00 com desconto de C$ 20,00 para alunos de pós-graduação da escola do legislativo. O encontro será no Cine Teatro da Alepi, das 18,30 às 22horas.

Emerson Brandão - Edição: Katya D'Angelles