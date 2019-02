Escola do Legislativo promove palestra sobre a Reforma Trabalhista

A Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão está promovendo evento a respeito dos impactos da Reforma Trabalhista os impactos da reforma trabalhista no dia a dia dos trabalhadores e advogado. A palestra que será ministrada pelo procurador do Ministério Público do Trabalho de São Paulo (MPT-SP), o professor e escritor Henrique Correia, acontecerá amanhã (7) às 19 horas no Cine Teatro Alepi. O evento também conta com a participação da auditora fiscal do trabalho, a professora Cristiane Adad.





O curso é aberto ao público em geral. A inscrição custa R$25,00 e deve ser feita na Coordenação da Escola do Legislativo, localizada no prédio da Assembleia Legislativa.





Para a coordenadora das Pós-Graduações da Escola do Legislativo, Socorro Barreto, a palestra é uma grande oportunidade para que estudantes e profissionais possam se informar a respeito de um assunto atual e que vem impactando a sociedade, tendo em vista que as consequências da reforma trabalhista ainda estão sendo avaliadas à medida que ela vem sendo implantada.



“O professor Henrique Correia virá a Teresina à convite da Escola do Legislativo para dar aula na Pós-Graduação de Direito do Trabalho e Previdenciário, na disciplina de Direito Coletivo. Então, aproveitaremos a vinda dele para, junto com a professora Cristiane Adad, abordarem o tema da reforma trabalhista, que vem despertando a atenção de toda a sociedade. Além de trazer profissionais de referência para as pós-graduações, também buscamos estender o repasse dos seus conhecimentos em eventos abertos ao público”, afirma Socorro Barreto.



Palestra “Impactos da Reforma Trabalhista no dia a dia dos trabalhadores e advogados”

Data: 07/02

Horário: 19h às 21h

Local: Cine teatro da Assembleia Legislativa

