Escola do Legislativo oferece cursos para parlamentares e assessores

A Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão, realiza no período de 11 a 15 deste mês, das 9 às 11h, cursos de capacitação destinados á parlamentares, assessores, gabinetes e servidores da Casa. O objetivo é oferecer conhecimentos organizacional diretrizes dos processos internos do Legislativo Estadual para que haja familiaridade dos mecanismos do regimento interno da Casa, dando mais celeridade na tramitação dos processos legislativos.



De acordo com o cronograma do curso ,a abertura será nesta segunda-feira(11), com a Apresentação da Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão. Organização Administrativa da Assembleia Legislativa, processos de requisição e protocolo para gabinetes (Sistema Esmeralda). Já terça-feira (12), Será o Gerenciamento da verba indenizatória parlamentar e Regimento Interno da Alepi. E nos dias 13,14 e 15, à partir das 8 às 12 horas, o curso será obre o Processo Legislativo.







Amparo Oliveira - Edição: Katya D'Angelles