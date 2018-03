Escola do legislativo oferece cursos no primeiro semestre

A Escola do legislativo “Prof. Wilson Brandão” confirmou a realização de vários cursos no primeiro semestre desse ano. Trata-se de Cursos de Formação Complementar e Cursos de Extensão. O primeiro curso será de Técnica em Oratória, no período de 19 a 28 de março, das 8 às 2 horas, para a primeira turma; e de 14 às 18 horas, a segunda turma de 30 alunos. Em abril a Escola do legislativo deverá oferecer quatro novos cursos para servidores do legislativo estadual, funcionários dos demais Poderes e para o público em geral.





Serão Curso de Fotografia Digital, de 04 a 13 de abril, no horário de 8 às 12 horas. Os candidatos deverão possuir câmera digital. O segundo curso será de Licitações e Contratos, de 19 a 30 de abril, de 18 às 22 horas. Orçamento Público é o terceiro curso, de 16 a 25 de abril, de 14 às 18 horas. O último do mesmo mês é o Curso de Produção em Tv, de 16 a 27 de abril, das 14 às 18 horas.





Para maio a Escola do legislativo realizará mais quatro novos cursos. O Curso de Editoração Eletrônico, no período de 07 a 18 de maio, com 40 horas de duração. O candidato deverá trazer notebook. Planilha Eletrônica é o segundo curso, de 21 a 30 do mesmo mês, das 08 às 12 horas. Comunicação Escrita e Verbal para Jornalistas, é outro curso, dias 02, 09, 16 e 23 de maio, das 8 às 12 horas, com 40 horas de duração. Elaboração de Projetos para Captação de Recursos, é o último curso de maio, de 14 a 23. com 40 horas de duração.





Em Junho serão quatro novos cursos. O de Primeiros Socorros – como agir nos casos de emergência, de 04 a 08, das 08 às 12 horas. Apresentações Profissionais de 11 a 20 de junho, de 08 às 12 horas. Orçamento Público, será de 14 às 18 horas. Cerimonial e Protocolo é o último curso de junho com 40 horas de duração.





Emerson Brandão – Edição: Katya D’Angelles