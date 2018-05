Escola do Legislativo oferece cursos de qualificação

A Escola do legislativo “Prof. Wilson Brandão”, da Assembleia legislativa oferece novos cursos de qualificação profissional para servidores e a população de um modo geral até o final do primeiro semestre desse ano. O primeiro curso é do Direito do Trabalho e Previdenciário que começa dia 25 desse mês. Será para uma turma de 40 alunos. A taxa de inscrição custa C$ 50,00, e a mensalidade será 16 de R$ 210,00. Auditoria, Controladoria e Compliance é outro curso. Começa dia 04 de junho. O candidato deverá pagar além da taxa de inscrição, 16 mensalidades de R$ 200,00.

Novo curso ainda em junho é o de Liderança, Empreendedorismo e Coaching. Tem início dia 18 do mesmo mês. A mensalidade será no mesmo valor.

Direito Penal e Processo Penal também será ministrado em junho. A mensalidade será 16 de R$ 210,00. Ainda no mesmo mês será oferecido na Escola do Legislativo o Curso de Direito Civil e Processo Civil. Com mensalidades nos mesmos valores.

Gestão - Com 18 mensalidades no valor de R$ 300,00, cada, serão oferecidos três novos cursos: Gestão de Pessoas e Comércio no início de junho; Direito Médico e Proteção à Saúde, em julho e, ainda, em no começo de junho, Administração Pública e Gestão de Municípios.













Emerson Brandão - Edição: Katya D'Angelles