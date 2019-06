Escola do Legislativo iniciará novas turmas para o curso de Crimoninal

A Escola do Legislativo “Prof. Wilson Brandão” inicia o Curso de Cerimonial Público e Protocolo no período de 24 de junho a 04 de julho, no horário de 14 às 18 horas. Será de 40 horas a carga horária. As inscrições poderão ser realizadas pelo e-mail [email protected] ou na Secretaria da Escola do Legislativo.

A grande novidade do curso, dessa vez, será o cerimonial fúnebre, devido a sua importância para o conhecimento do público de um modo geral. Também será abordado outro ponto importante no Curso de Cerimonial Público, “dessa vez, é o caso de como as pessoas deverão tratar os atrasos das autoridades nos eventos, além do conteúdo programático do curso.

O valor cobrado para servidores do Poder Legislativo é de C$ 180,00. Para funcionários de outros órgãos públicos a taxa é de C$ 190,00 e C$ 200,00 para o público em geral. O depósito deverá ser feito na agência 2774 da Caixa Econômica Federal, operação 013, conta 2713-4. Ou então poderá fazer a inscrição por e-mail, o interessado precisa scannear a cópia do depósito e o RG e enviar após o preenchimento da ficha. Se for na Secretaria da Escola do Legislativo, o documento do pessoal e a cópia do depósito devem ser apresentados e, posteriormente, o interessado preenche a ficha de inscrição.

Emerson Brandão - Edição: Katya D'Angelles