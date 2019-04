Energia, estradas, pavimentação, telefonia foram tema de requerimentos na sessão desta terça-feira

O deputado Dr. Hélio (PR) apresentou dois requerimentos pedindo ao Governo do Estado, através do DER, a agilização das obras de recuperação da avenida Teresina na Orla de Atalaia, em Luís Correia, e a reconstrução do asfalto e da sinalização da PI-116 e da PI-210, entre as cidades de Parnaíba, Ilha Grande e Luís Correia.

Ele justificou que tanto a avenida quanto as estradas estaduais foram seriamente danificadas pelas chuvas que vem caindo no litoral piauiense. “Quero aqui agradecer os esforços que o governo estadual vem fazendo nesse momento de muitas dificuldades vividas pela nossa população”, disse.



Severo Eulálio (MDB) - pediu à Cepisa Equatorial, através de ofício a ser encaminhado ao diretor da empresa, Raimundo Nonato de Castro, o encaminhamento ao legislativo estadual do plano de ação referente ao ano de 2019, como ficou encaminhado em recente audiência pública.



Evaldo Gomes (Solidariedade) - pediu à Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Teresina que faça a pavimentação da rua Saturno, no bairro Satélite.

Francisco Costa (PT) – requereu a fiscalização e providências para a prestação de serviços de telefonia celular da Operadora Tim.



Teresa Britto (PV) e Gustavo Neiva (PSB) pediram à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa que faça uma vistoria nos hospitais e maternidades da rede municipal de Teresina.



Oliveira Neto (Cidadania) - pediu ao Instituto de Desenvolvimento do Piauí a implantação de um sistema de abastecimento de água no povoado Saco da Cachoeira e do sistema de energia elétrica na localidade Dois Coqueiros, ambos em Amarante.



Henrique Pires (MDB) pediu a realização de uma sessão solene, em data a ser marcada, para homenagear a Funasa pelos relevantes serviços prestados ao Piauí.

B. Sá (PP) pediu – através de projeto de decreto legislativo – a concessão de cidadania piauiense ao professor Nei Raimundo Oliveira Paulo e o deputado



Francisco Limma (PT) - sugeriu projeto de lei instituindo a política estadual de incentivo aos bancos de produção das comunidades crioulas no Piauí.





Durvalino Leal - Edição: Katya D'Angelles