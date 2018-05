Empresários pedem segurança para o transporte de combustível

O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Themístocles Filho (MDB), juntamente com outros deputados, recebeu o presidente Sindicato dos Postos Revendedores de Combustíveis, Alexandre Valença, e representantes de várias categorias para tratar sobre a greve dos caminhoneiros e o desabastecimento de diversos produtos no estado.

A audiência ocorreu no gabinete da presidência da Alepi com representantes de diversos segmentos, dente eles: lojistas, associação industrial, transportadores rodoviários de carga, panificadores, proprietários de postos de combustíveis, OAB-PI e Câmara Municipal de Teresina, que manifestaram a preocupação em relação ao desabastecimento de combustíveis em Teresina e no interior do estado.





Eles pediram que o Governo do Estado assegure a desobstrução do Terminal de Petróleo de Teresina, para que os motoristas que queiram trabalhar possam sair e entrar livremente com seus caminhões. “É um problema grave que está acontecendo em todo o Brasil, quase todas as reivindicações a nível nacional o presidente da República atendeu. Hoje, o que os empresários querem é que: quem desejar trabalhar, que trabalhe; e quem desejar não trabalhar, que não trabalhe. Sem problema nenhum”, disse o presidente da Alepi, deputado Themístocles Filho.

O secretário de Estado da Segurança pública, coronel Rubens Pereira, participou da reunião e garantiu que a Polícia Militar vai dar a segurança necessária para o transporte dos combustíveis, inclusive com a escolta dos caminhões do terminal até os postos.

Por Nayanne Miranda

Edição: Katya D'Angelles