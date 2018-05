Em reunião conjunta comissões aprovam reajustes

Uma reunião conjunta das comissões de Administração, Constituição e Justiça e Finanças realizada na manhã desta quinta-feira (03) aprovou os reajustes concedidos pelo Governo do Estado aos trabalhadores da educação básica e aos policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, agentes penitenciários e procuradores do Estado. Foi aprovado também o auxílio alimentação mensal dos trabalhadores da educação básica.

O relator das matérias na Comissão de Administração, deputado Francisco Limma Lula (PT) apresentou emendas. A primeira, emenda substitutiva ao projeto de reajuste da educação, e a segunda, uma emenda aditiva ao projeto de reajuste dos trabalhadores da segurança.

“Tudo foi aprovado do jeito que o Governo mandou, o que foi inserido foi a palavra 'até'. Caso haja alguma limitação da Lei Eleitoral, já que a Assembleia não conseguiu votar antes do dia 9 de abril, permite a regulamentação do Governador conceder o reajuste da inflação. O restante, a Procuradoria do Estado é que vai definir a estratégia para conceder o restante do reajuste. De um modo geral está sendo concedido, em função da Lei Eleitoral, um reajuste de até 3,95% aos servidores, além do auxílio alimentação para educação”, disse o líder do Governo na Casa, Francisco Limma Lula.

As Mensagens 13, 14 e 15 enviadas pelo Governo do Estado seguem agora para votação no Plenário da Assembleia.

Participaram da reunião os deputados João Madson (MDB), Liziê Coelho (MDB), Wilson Brandão (PP), Evaldo Gomes (PTC), Hélio Isaías (PP), Francisco Limma Lula (PT), Fábio Novo (PT), Gessivaldo Isaias (PRB), Severo Eulálio (MDB), Flora Izabel (PT), Georgiano Neto (PSD), Marden Menezes (PSDB) e Rubem Martins (PSB).

Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno