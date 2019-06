Em reunião, Warton Lacerda projeta apoio e resgate ao esporte piauiense

O deputado estadual Warton Lacerda (PT) se reuniu, nessa terça-feira (4), com representantes de várias modalidades esportivas para tratar de projetos e ações que apoiem e resgatem o esporte local como um todo.

Participaram da reunião o major Oliveira Júnior, do Jiu-jitsu; mestre Shien, do Kung Fu; mestre Álvaro, do Taekwondo; Reginaldo Azevedo, do Judô; Edmar Nascimento, do Basquete; Jaime Oliveira, da Federação de Futebol do Piauí; mestre John, da Capoeira; Giuliano Martins, do Handebol; e Manoel Bozo, da Liga Feminina de Futebol do Piauí.

“É um trabalho árduo, pois sabemos que encontraremos vários entraves pelo caminho. Infelizmente, o esporte sempre é colocado de lado quando falamos em investimentos e apoios. Mas não vamos desistir. Precisamos unir forças e trabalhar juntos por esta grande causa”, afirmou Warton Lacerda.

Durante a reunião, ficou encaminhada a realização de uma audiência pública – com data a definir – para discutir a situação do esporte piauiense, bem como a elaboração ou reformulação de projetos de incentivo aos atletas.









Assom Parlamentar - Edição: Caio Bruno