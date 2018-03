Em pronunciamento na Alepi, delegado geral se diz preocupado com facções

Falando no seminário Pensar Piauí, realizado nesta quinta-feira (15), no plenário da Assembleia, o delegado geral Riedel Batista afirmou que a preocupação maior da Segurança no Estado é com o avanço das facções criminosas. Ele informou que no geral são feitos 100 mil registros policiais por ano, adiantando que atualmente as pessoas podem fazer o registro em qualquer delegacia da capital e não mais apenas naquela de sua região.





O delegado exibiu um vídeo com todos os dados sobre os avanços policiais no Estado, não apenas no tocante às investigações, usando tecnologias avançadas, mas também na formação de policiais. Ele destacou que em 105 municípios não houve nenhum registro policial no ano passado. Disse também que em relação a carros, de cada dez que são roubados oito são recuperados. Ele falou também da utilização de tecnologias modernas, que permitem que as pessoas façam suas denúncias através de aplicativos na internet.









Raimundo Cazé – Edição: Katya D’Angelles