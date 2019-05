Em esforço concentrado, deputados aprovam 33 requerimentos em Plenário

Sob a presidência do deputado Nerinho (PTB) em decorrência da ausência do presidente Themístocles Filho (MDB) que saiu da sessão devido a compromissos particulares, os deputados estaduais realizaram esforço concentrado para a aprovação de 33 requerimentos que tramitavam na Assembleia Legislativa desde a semana passada e não tinham sido votados ainda devido a falta de quórum em sessões anteriores.

Foram votados sete requerimentos da deputada Teresa Britto (PV) pedindo a realização de sessão solene no próximo dia 29 em homenagem à Campanha da Fraternidade; a perfuração de poço tubular em dois povoados de Nazária; um pedido à Secretaria Municipal de Planejamento de Teresina para a correção de placas de identificação de ruas na vila Santa Bárbara; e ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) pedindo a reforma da estrada do Mocambo, que liga São João do Arraial a Campo Largo.

Dela também foram aprovados pedido à SDU Leste para o asfaltamento de ruas da vila Bom Samaritano; outro pedido de calçamento na mesma vila; e a instalação de redutor de velocidade na escola Horácio Ribeiro, na zona Leste.

O deputado Ziza Carvalho (PT) teve vários requerimentos aprovados, dentre eles os pedidos de operação tapa buracos e roços na PI 223, em Pau D'Arco; o asfalto da PI 120 entre São Miguel do Tapuio e Pimenteiras; e o pedido à Agência Nacional de Teelecomunicações (Anatel) e à empresa Vivo para a melhoria do sinal de telefonia celular e de internet na região de São Gonçalo do Piauí, Barreiras e Gilbués.

Do deputado Henrique Pires (MDB) foram aprovados requerimentos pedindo à Secretaria de Administração a lista de cargos e seus ocupantes dos servidores estaduais cedidos ao município de Batalha; a relação dos carros pipa que atendem a todos os municípios do Piauí, com os respectivos donos, placas e valores pagos; e, ainda, o roço da PI 120 em Pimenteiras e a lista – com urgência – dos valores encaminhados ao Hospital Messias Melo, em Batalha, bem como o aumento do repasse mensal.

Do deputado Flávio Nogueira Júnior (PDT) foi aprovado o pedido de asfaltamento da PI 130, entre Teresina e Palmeirais e até Amarante; do deputado Dr. Francisco Costa (PT) foi aprovado o requerimento para a implantação de miniusinas de energia eólica na barragem de São Francisco do Piauí e o encaminhamento à bancada do Piauí na Câmara dos Deputados e no Senado das propostas sobre o marco regulatório do saneamento, contendo o posicionamento contrário do legislativo estadual.

O deputado Nerinho (PTB) pediu à Secretaria de Saúde a implantação de uma academia popular na localidade Pocinhos, em Alegrete do Piauí; e do deputado Franzé a realização de uma sessão solene dia 11 de junho para discutir as políticas públicas destinadas às pessoas com deficiência.

O deputado Francisco Limma (PT), líder do Governo, teve aprovados os requerimentos pedindo a realização de uma audiência pública em data a ser marcada sobre o corte de recursos para o Instituto Federal de Educação e Universidade Federal do Piauí. Também foi aprovado o pedido de construção de um poço tubular na localidade Catinga, em São Félix do Piauí; ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura a solicitação de melhorias na BR 222 entre Esperantina e São João do Arraial; ao DER de melhorias na PI 225 em São Miguel da Baixa Grande e de várias estradas estaduais na região de Paulistana, Betânia do Piauí e Queimada Nova.

Da deputada Lucy Soares (PP) foi aprovado o pedido à Secretaria de Saúde de relatórios sobre os recém nascidos na Maternidade Dona Evangelina Rosa de 2010 até este mês; um voto de louvor pela passagem do Dia do Profissional de Libras, transcorrido no dia 24 de abril; de um redutor de velocidade na PI 245 nos trechos urbanos de vários municípios da região Centro Sul do Estado.

Por fim, foram aprovados vários requerimentos do deputado Warton Lacerda (PT) pedindo a transformação da Companhia de Polícia Militar de Altos em Batalhão; da operação tapa buracos na PI 367 entre Altos e José de Freitas; da mudança do Instituto de Saúde José Gil Barbosa em Hospital Regional de Altos, passando a ser responsabilidade do Estado.

Dele foram aprovados ainda o pedido à Agespisa para a operação do fechamento de buracos e consertos de vazamentos na zona urbana de Altos; à Secretaria de Infra-Estrutura o asfaltamento das ruas centrais de Sigefredo Pacheco, e ainda – ao DER – a operação tapa buracos na PI 353 entre Altos e Coivaras.

Durvalino Leal - Edição: Caio Bruno