Em audiência pública debate situação da nova Ceasa

A audiência pública solicitada pelo deputado Rubem Martim (PSB) para discutir a situação dos servidores da nova Ceasa foi realizada hoje (21) na Comissão de Administração Pública sob a presidência do deputado Gustavo Almeida (PSB). O encontro foi na sala da Comissão de Constituição e Justiça.

Na abertura dos trabalhos foi apresentado um vídeo com o quadro da situação da Ceasa antes do processo tendo à frente profissionais da nova empresa . Depois, o diretor - presidente da empresa James de Andrade Pereira fez uma explanação sobre a nova administração da noca Ceasa. Afirmou que, hoje, cerca de 10 mil pessoas trabalham no comércio de frutas e alimentos. Existe cerca de 840 contratos e a empresa funciona numa área de 50 hectares.

Existe um projeto com objetivo para implantação do Banco de alimentos para funcionar com centro de recepção, armazenagem e processamento de alimentos. Também está previsto a coleta urbana de alimentos junto aos grandes fornecedores e supermercados.Depois, será feito o processamento de alimentos.

Em seguida, o advogado Bruno Cavalcanti, diretor responsável pelos processos de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, informou “ter constatado que existem investimentos na nova Ceasa no total de R$ 46 milhões.

Secretária propõe na Alepi reavaliação de taxas da Nova Ceasa

A reavaliação das taxas cobradas dos permissionários da Nova Ceasa (Centrais de Abastecimento do Piauí) foi proposta pela secretária estadual de Desenvolvimento Rural, Patrícia Vasconcelos, na audiência pública. Por sua vez, o presidente da UPC (União dos Permissionários da Nova Ceasa), Robert Nunes, disse que a Parceria Público Privada (PPP) melhorou a situação da Centrais de Abastecimento.

A secretária Patrícia Vasconcelos afirmou que todas as mudanças, como as que estão ocorrendo na Nova Ceasa após a instalação da PPP, geram resistências. Ela assinalou que uma Comissão de Monitoramento formada por técnicos de órgãos estaduais acompanha a situação da PPP para verificar se a empresa Brazil Fruit, que ganhou a concessão da Nova Ceasa, está cumprindo o contrato assinado com o Governo do Piauí.

Por sua vez, o representante da OAB-PI (Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Piauí), Robertônio Pessoa, afirmou que a entidade, também, acompanha a execução do contrato de concessão da Nova Ceasa. Para ele, é importante que a concessionária realize os investimentos necessários para que a empresa continue melhorando os serviços que presta à população.

O presidente da UPC, Robert Nunes, destacou as melhorias ocorridas na Nova Ceasa após a implantação da PPP. Ele citou que os permissionários podem agora trabalhar com maior tranquilidade devido a existência de seguranças no local. “Também, temos uma Nova Ceasa que conta com limpeza em todas as suas instalações, o que não ocorria anteriormente”, frisou ele.

Atuando como defensor da concessionária, o advogado Charles Max disse que uma decisão recente da ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, assegurou a validade do contrato de Parceria Público Privada assinado entre o Governo do Estado e a Brasil Fruit.

Por sua vez, o presidente da Brazil Fruit, James Andrade, declarou que somente 1% dos permissonários da Nova Ceasa estão reclamando das mudanças, principalmente, em relação às taxas cobradas pela empresa. “Em apenas um ano, as melhorias que tivemos foram muitas e o nosso projeto visa transformar a Nova Ceasa em um verdadeiro centro de compras de Teresina”, ressaltou ele.

J. Barros - Emerson Brandão - Edição: Katya D'Angelles