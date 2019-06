Elisângela Moura toma posse na Alepi

Tomou posse nesta manhã de segunda-feira (17), no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, a suplente do deputado Flávio Nogueira (PDT), a deputada Elisângela Moura (PC do B). O deputado Flávio Nogueira será secretário estadual de Turismo.

O deputado Themístocles Filho (MDB) presidiu a sessão e convidou a deputada para fazer seu pronunciamento de posse. Elisângela Moura cumprimentou a todos os presentes, prestou o juramento e em seguida foi declarada empossada, pelo presidente da Casa.

Em seu discurso a mais nova parlamentar da Alepi iniciou dizendo que esse é um momento importante, para todos os que fazem o estado do Piauí, e que de uma forma ou de outra, todos estão trabalhando para o desenvolvimento do Piauí. “Nós sabemos que não é fácil o desafio e que no ano de 2018, tivemos o nosso nome á disposição do estado do Piauí, para juntos podermos representar nesta Casa, todos os trabalhadores do campo e da cidade. E acredito que chegando a esta Casa, todos vocês fazem parte dessa conquista”, enfatizou.

Elisângela Moura disse que seu principal objetivo, no dia de hoje, era agradecer a Deus e a todos que se empenharam e contribuíram, direta e indiretamente, com sua conquista, para chegar à Alepi. “Estamos vindo para esta Casa, com o objetivo somar, independente de ideologia partidária, e é isso o que o povo está esperando. Essa é uma conquista dos movimentos que sempre têm nos apoiado. A partir desse momento vamos somar, principalmente com leis para a agricultura familiar, como a regularização daqueles que já têm lá, as suas áreas e também aqueles que não conseguem sequer, fazer um financiamento, para investir em suas propriedades ”, observou.

A parlamentar disse ainda que seu mandato será colocado à disposição de lideranças políticas e dos trabalhadores do campo e da cidade, para que juntos, de acordo com ela, possam trabalhar e prol do estado do Piauí. “Esse é um momento de alegria e dizer a todos, para que possamos iniciar esse mandato e que possam vir outros e mais outros, com esse espírito de trabalhar pelo estado do Piauí. Que Deus nos abençõe e até a próxima oportunidade”, finalizou.

Lindalva Miranda - Edição: Caio Bruno