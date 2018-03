Economista recebe título de cidadão piauiense

A Assembleia legislativa realiza Sessão solene para entrega de título de cidadão piauiense ao economista e advogado Valmir Martins Falcão Sobrinho. O decreto legislativo é do deputado Fernando Monteiro (PRTB) foi apresentado no dia 21 de novembro do ano passado.





O homenageado, nasceu em Brasília e foi chefe da Divisão de Orçamento da Assembleia legislativa, depois, assumiu a Diretoria Financeira no afastamento do titular no período de 1991-1992. Em seguida, habilitou-se para concorrer ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

Também foi Diretor Administrativo-Financeiro da SUDEX (Superintendência do Desenvolvimento do Extremo Sul do Piauí, de 1992 a 1994. Foi Conselheiro Suplente do Conselho Federal de Economia – COFECON (2006-2009) e Conselheiro titular do Conselho Regional de Economia – Corecon -Pi (2004-2205). Foi Suplente por dois mandatos.

Valmir Martins Falcão Sobrinho foi suplente Vogal da Junta Comercial do Piauí (1999-2003) e Membro Titular do Conselho Teresinense de Desenvolvimento Econômico (2004-2005 e 2014-2015) indicado pelo Conselho Regional de Economia do Piauí. Também foi Conselheiro titular do CORECON 22 região Piauí de 2014 a 2016.

Funções – Além disso, Valmir Martins foi Suplente do Conselho Consultivo do DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas), de 2002 a 2003. Também foi Observador de prova do concurso de Economia (UFPI) no Exame Nacional de Cursos, do Ministério da Educação em junho de 1999.





Também exerceu as funções de Diretor Executivo da APPM (Associação Piauiense de Municípios); Conselheiro do Programa Nacional de Agricultura Familiar de 2003 a 2004; e membro do Conselho Estadual do Meio Ambiente e da Comissão de Acompanhamento dos índices do ICMS, representando o Tribunal de Contas do Estado do Piauí, além de assessor jurídico e tributário da APPM.

Emerson Brandão - Edição: Katya D'Angelles