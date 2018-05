Dr. Pessoa visita cidades no interior e constata calamidade em mercado público

Dr. Pessoa visita nesse final de semana oito cidades no interior do Piauí

O deputado estadual Dr. Pessoa (Solidariedade) intensificou as visitas aos municípios do interior do Estado, acompanhado das lideranças e sua equipe. No sábado, dia 19, o parlamentar esteve em Miguel da Baixa Grande visitando a igreja matriz, a rodoviária e conversando com a comunidade.

Em seguida, Dr. Pessoa visitou a cidade de São Félix do Piauí e foram para Elesbão Veloso, onde participou da inauguração da loja Auto Peças Santa Lúcia. No mesmo dia, o deputado estadual esteve na cidade de Santa Cruz dos Milagres, conversou com lideranças políticas e participou do aniversário do amigo Yago Portela. “O mais atrativo dessas viagens é o contato que temos com o povo. Além disso, consigo identificar durante essas passagens os problemas que existem em cada municipio”, contou o Dr. Pessoa.

Incansavel, a caminhada continuou para as cidades de Francinópolis e Barra D'Alcântara, onde ele foi recepcionado com muito carinho pela população.

No Domingo (20), O parlamentar foi recebido na casa do Prefeito de Aroazes, Antônio Tomé, onde tomaram café para continuar a caminhada pelo o interior do Piauí. Ao chegarem na cidade de Novo Oriente do Piauí, Dr. Pessoa identificou o estado de calamidade do Mercado Público “Cláudio Rufino da Silva”, e lamentou a situação de abandono do ponto principal da cidade.

Ao chegarem na cidade de Valença, o parlamentar almoçou na rodoviária da cidade, e logo após teve a oportunidade de visitar o padre Klebert, onde foi acolhido. Na noite do domingo, Dr. Pessoa participou da Missa do Divino Espírito Santo, conhecida por ser a maior festa católica da região.

O deputado estadual Dr. Pessoa (Solidariedade) esteve no último final de semana nos municípios de Miguel da Baixa Grande, São Félix do Piauí, Elesbão Veloso e Santa Cruz dos Milagres.





Em suas visitas o deputado conversou com lideranças da região. “O mais atrativo dessas viagens é o contato que temos com o povo. Além disso, consigo identificar durante essas passagens os problemas que existem em cada município”, contou o Dr. Pessoa.



Ainda nas cidades de Francinópolis e Barra D'Alcântara, o deputado também esteve com lideranças locais.

No Domingo (20), parlamentar foi recebido na casa do prefeito de Aroazes, Antônio Tomé, e em Novo Oriente do Piauí, Dr. Pessoa identificou o estado de calamidade do Mercado Público “Cláudio Rufino da Silva”, e lamentou a situação de abandono do ponto principal da cidade.



Ao chegarem na cidade de Valença, o parlamentar almoçou na rodoviária da cidade, e logo após teve a oportunidade de visitar o padre Klebert, onde foi acolhido. Na noite do domingo, Dr. Pessoa participou da Missa do Divino Espírito Santo, conhecida por ser a maior festa católica da região.

Ascom Parlamentar - Edição: Katya D'Angelles