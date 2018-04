Dr. Pessoa relata viagens a municípios durante a Semana Santa

Ao falar no espaço destinado aos pequenos avisos, o deputado Dr. Pessoa (PSD) disse, hoje (2), que esteve visitando vários municípios no último final de semana, com o objetivo de manter contatos com lideranças políticas e com a população, além de ter participado das festividades alusivas à Semana Santa.





Dr. Pessoa disse que esteve em Agricolândia, Monsenhor Gil, Lagoinha do Piauí e Água Branca. Ele agradeceu a receptividade que recebeu da população desses municípios e assinalou que esteve realizando as visitas na companhia do delegado Menandro Pedro, que pretende disputar cargo eleitoral no pleito deste ano.

Texto: J. Barros

Edição: Paulo Pincel