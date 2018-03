Dr. Pessoa participa de protesto contra a violência na cidade de Porto

Devido ao grande número de assaltos que vem acontece na cidade de Porto, a 197km de Teresina, a população realizou um protesto, no último domingo (4), contra a falta de policiamento no município. A informação foi repassada pelo deputado Dr. Pessoa (PSD), na manhã desta segunda-feira (05), que participou da manifestação.





“Na cidade de Porto fui muito bem recebido. Mas tive a tristeza de só receber reclamações sobre a segurança lá, que está ao deus-dará. É um clamor de toda a cidade. Eu encontrei muitas pessoas dizendo que teve a sua casa invadida, seus bens roubados. E nós queremos cobrar uma ação dos governantes. É um problema de décadas e que precisa ser solucionado o quanto antes”, disse o parlamentar.





“Outro clamor é pelas estradas que interligam as cidades circunvizinhas. Daqui uns dias as pessoas não terão acesso à cidade de Porto por negligência do Governo que aí está”, denunciou Dr. Pessoa.





Piripiri - O deputado ainda afirmou que visitou, também no final de semana, a cidade de Piripiri, onde visitou o mercado municipal, e agradeceu a receptividade.





Laryssa Saldanha – Edição: Katya D’Angelles