Dr. Pessoa lembra passagem hoje do Dia do Exército e do Dia do Índio

O tempo de dois minutos foi usado pelo deputado Dr. Pessoa (Solidariedade), na manhã desta quinta-feira, para lembrar a opassagem do Dia do Exército e Dia do Índio neste dia 19 de abril.





O parlamentar aproveitou para dizer que neste final de semana, vai visitar os municípios de Regeneração, Floriano, Colônia do Piauí, em Gilbués e em Redenção do Gurguéia.





“No mínimo, todo final de semana, irei visitar e conversar, com o povo e todos os representantes legais, como pré-candidato, até o dia das eleições. Esta é a arrancada, com o compromisso de visitar, no mínimo, cinco cidades”, concluiu.





O deputado Edson Ferreira (PSDB) convidou a todos para participarem do encontro, que será realizado amanhã (20), às 19 horas, em Floriano, no Hotel Garoto.



“É o quarto seminário com o tema: O Piauí Pode dar certo. O evento está sendo promovido pelo Instituto Antonio Vilela, pelo PSDB, onde a estrela maior é o nosso pré-candidato ao governo do Estado, o deputado Luciano Nunes, assim como outros deputado estaduais e federais, que irão mostrar os rumo e caminhos que o Piauí irá, tomar no próximo ano, no sentido de mostrar melhores dias, para o povo piauiense”, disse o deputado Edson Ferreira, acrescentando que também serão ouvidos todos os interessados na formação da elaboração do plano de governo do deputado Luciano Nunes.









Lindalva Miranda

Edição: Caio Bruno