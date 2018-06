Dr. Pessoa diz que é contra o aumento de combustíveis e agradece receptividade em municípios

O deputado Dr. Pessoa (DEM) visitou as cidades de Pedro II, José de Freitas e Altos no último final de semana e usou a palavra durante a sessão Plenária desta terça-feira (05) para agradecer o carinho com quem foi recebido. O deputado participou do Festival de Inverno de Pedro II e da Festa do Vaqueiro em Altos.

“Quero agradecer ao povo de Pedro II pelo carinho com que todos me recebem durante a minha visita a cidade no Festival de Inverno. Fui abraçado por pessoas de todas as idades e principalmente pelas crianças”, disse o parlamentar. O deputado ainda falou que encontrou com o senador Elmano Férrer (Podemos), com quem percorreu o centro de Pedro II.

O deputado finalizou seu pronunciamento dizendo que é contra o aumento dos combustíveis e parabenizando o deputado Rubem Martins (PSB) por apresentar requerimento solicitando que o Governo do Estado reduza os impostos na importação de combustíveis.

“É um aumento abusivo o que estamos vendo. A maioria dos Estados brasileiros estão diminuindo os impostos e o Governo do Piauí não tem essa sensibilidade”, disse Dr. Pessoa.

O deputado criticou também a atual gestão Governo Federal e também a gestão anterior, que segundo Dr. Pessoa, não deu transparência com relação ao funcionamento da Petrobras e não aumentou impostos quando foi preciso. “A população entenderia, mas eles saquearam a Petrobras”, finalizou Dr. Pessoa.









Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno