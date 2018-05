Dr. Pessoa destacou as viagens que fez no final de semana

O deputado estadual Dr. Pessoa (SD), em pronunciamento na sessão desta segunda-feira (14), registrou as viagens que fez no final de semana, às cidades de Curralinho e Boqueirão do Piauí, onde participou de reuniões políticas e celebração.

Em Curralinho, Dr. Pessoa visitou o Projeto Lagoa Nova, onde tomou café da manhã, e a comunidade Pedra de Boi no Mato, "onde me receberam com muito bem".



Dr. Pessoa também foi a Boqueirão do Piauí, onde participou reunião com lideranças da cidade e assistiu à missa de Nossa Senhora de Fátima. "Foram mais de 2h e meia de celebração com a igreja lotada. Fui recepcionado por Antônio Rufino, liderança do Solidariedade. Deixo um abraço para o vereador Orlandinho, que também me prestigiou bastante".

No domingo, Dia das Mães, Dr. Pessoa foi ao Mercado da Piçarra, em Teresina, onde tomou café da manhã e abraçou as pessoas que lá trabalham. O deputado esteve nos abrigos de Teresina, como o Lar Flor de Maria, que atende 25 senhoras idosas.

Dr. Pessoa perstigiou a festa das mães no Clube dos 100, no Parque Piauí, na zona Sul de Teresina. "Era para ter ido a Nazária, mas não deu tempo. Hoje já fiz dez cirurgias e atendi 25 pessoas. E ainda estou aqui cumprindo meu dever de parlamentar", ressaltou Dr. Pessoa, elogiando a iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa, Themístocles Filho (MDB), de promover uma missa em Ação de Graça e o show do Amauri Jucá em homenagem à mães servidoras da Alepi.

Redação: Paulo Pincel

Edição: Caio Bruno