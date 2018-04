Dr. Pessoa confirma sua pré-candidatura ao Senado Federal

Usando o tempo destinado aos pequenos avisos, o deputado estadual Dr. Pessoa (SD) confirmou oficialmente a sua pré-candidatura à uma vaga no Senado Federal. O parlamentar também era indicado como possível candidato à Governador do Estado.

“Eu sou pré-candidato a Senador da República pelo Estado do Piauí. Eu estou reafirmando e confirmando isso. Portanto, quero falar aos meus correligionários e ao povo do Piauí que admira o meu trabalho, a minha história e a minha lisura com a coisa pública. Nesse novo passo que estou dando, vocês não vão se arrepender de confiar em mim”, disse Dr. Pessoa.

Segundo o parlamentar, a decisão de sua candidatura tem o aval da direção nacional do partido.

Em março desse ano, Dr. Pessoa trocou o Partido Social Democrático (PSD) pelo Solidariedade (SD) na janela partidária.

Janela partidária

A janela partidária é um período de 30 dias em que os políticos podem mudar de partido sem o risco de perder o mandato por infidelidade partidária.

Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno

Usando o tempo destinado aos pequenos avisos, o deputado estadual Dr. Pessoa (SD) confirmou oficialmente a sua pré-candidatura à uma vaga no Senado Federal. O parlamentar também era indicado como possível candidato à Governador do Estado.



“Eu sou pré-candidato a Senador da República pelo Estado do Piauí. Eu estou reafirmando e confirmando isso. Portanto, quero falar aos meus correligionários e ao povo do Piauí que admira o meu trabalho, a minha história e a minha lisura com a coisa pública. Nesse novo passo que estou dando, vocês não vão se arrepender de confiar em mim”, disse Dr. Pessoa.



Segundo o parlamentar, a decisão de sua candidatura tem o aval da direção nacional do partido.



Em março desse ano, Dr. Pessoa trocou o Partido Social Democrático (PSD) pelo Solidariedade (SD) na janela partidária.



Janela partidária





A janela partidária é um período de 30 dias em que os políticos podem mudar de partido sem o risco de perder o mandato por infidelidade partidária.









Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno