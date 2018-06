Dr. Pessoa agradece pela receptividade em cidades do interior

O deputado Dr. Pessoa (SD) agradeceu, hoje (25), a boa receptividade que recebeu durante visitas realizadas a vários municípios do interior do Estado no último final de semana. Ele disse que manteve entendimentos com lideranças políticas e teve uma recepção calorosa da população, como a que ocorreu em Barro Duro, onde é chamado carinhosamente de “Dr. Zezinho”.

Dr. Pessoa informou que visitou, também, a localidade de Novo Nilo, em União, e as cidades de São João da Fronteira, Cocal, Cocal dos Alves, Piracuruca e São José do Divino, na região Norte do Estado. Ele agradeceu ao deputado Robert Rios (DEM) por ter possibilitado que concedesse entrevista à rádio Sete Cidades, em Piracuruca, quando teve oportunidade de falar ao povo daquele município.

Em seguida, Dr. Pessoa disse que já havia visitado a cidade de Esperantina, localizada também na região Norte, quando constatou o grande número de obras realizadas naquele município através da atuação do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), beneficiando milhares de pessoas.

Por J. Barros

Edição: Paulo Pincel