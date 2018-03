Dr. Pessoa agradece o PSD e fala da filiação ao Solidariedade

O deputado Dr. Pessoa informou hoje (26) que se filiou ao Solidariedade (SD), usando o tempo de dois minutos para agradecer ao seu ex-partido o PSD, falando da convivência pessoal com membros do partido. E citou o deputado federal Júlio César,presidente da sigla. O parlamentar ressaltou que a em relação a convivência política, ele pensa um pouco diferente do deputado Júlio César, motivo pelo qual ele não permanece no partido.

Mas que esperar continuar com a amizade com o deputado, seus familiares e os demais membros do PSD. O parlamentar lembrou que esteve, neste final de semana, no município de Monsenhor Gil, onde visitou o comércio, a feira, a câmara de vereadores, foi muito bem recebido.

Ele ressaltou que esteve também em um dos pólos da Universidade Aberta, daquele município, onde foi recebido de forma carinhosa, por professores e alunos. O deputado Doutor Pessoa lembrou ainda que esteve também, nesse final de semana, em visita a cidade de Nazária, da festividade de criação do peixe.

Ele parabenizou o município pelo incentivo a criação de peixes e por ser o lugar no Estado, onde existe o maior criatório de peixes. Lembrou que esteve no aniversário do delegado Menandro Pedro e por último, visitou o Mercado do bairro Mafuá, em Teresina, onde teve uma calorosa receptividade.

Lindalva Miranda - Edição: Katya D'Angelles