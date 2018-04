Dr. Pessoa agradece a acolhida que recebeu dos prefeitos do Extremo Sul do Piauí

O deputado estadual Dr. Pessoa (SD) fez um balanço da viagem de que fez no final de semana ao extremo Sul do Piauí, onde visitou as cidades Floriano, Itaueira, Cristino Castro, Gilbués, Bom Jesus, Monte Alegre e Sebastião Barros.

Dr. Pessoa destacou o consórcio da Saúde que atende a pacientes naquela região evitando que pessoas sejam transferidas para Teresina, muitas vezes tendo o quadro de saúde agravado ou até morrerem durante a viagem.

O orador agradeceu ao prefeito de Redenção do Gurguéia, Angelo Jose Sena Santos, o “Dr. Macaxeira”, e pediu desculpas aos outros prefeitos que não citou os nomes como o Sebastião Barros, Onélio Carvalho dos Santos.

O deputado Marden Menezes (PSDB) também participou de evento na cidade de Gilbués, que reuniu 24 municípios do extremo Sul do Piauí, que reuniu o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e o governador Wellington Dias.

Marden disse que o sentimento na região é de grande frustração com o atual governo pelas promessas não cumpridas. O parlamentar afirmou que o governo tem uma dívida com os municípios daquela região, que atravessam grandes dificuldades e sofrem com a desatenção do governo.

“Agropecuária é muito forte na região, mas a infraestrutura Prometida a anos nunca aconteceu. Eles tiveram os governos Lula e Dilma para fazer as obras e não fizeram a produção não pode ser escoada porque não tem estrada”, reclamou Menezes.

Dr. Pessoa afirmou que o Piauí precisa mudar essa realidade. “Eu vi lá o mesmo discurso da promessa, de realização das obras que até hoje não foram feitas. Promessas que sempre são repetidas em todas as campanhas eleitorais”, concluiu Dr. Pessoa.

Texto: Paulo Pincel



Edição: Katya D'Angelles