Dr. Hélio se reúne com Rejane Dias e assegura recursos para Ilha Grande

O deputado estadual Dr. Hélio (PR) se reuniu ontem (6) com a secretária de Educação, Rejae Dias. Além dele participaram do encontro o vice-prefeito de Ilha Grande, Edmar Santos, vereadores e lideranças do município; além do secretário estadual para Inclusão da Pessoa com Deficiência (Seid), Mauro Eduardo. A audiência teve como objetivo a viabilização de reformas nas escolas do município.





Durante encontro foram assegurados kits escolares, que incluem 100 carteiras para as salas de aulas e outros equipamentos; e a visita técnica de um engenheiro para fazer o projeto de reforma de uma quadra poliesportiva. Além disso, uma emenda de R$ 150 mil para custeio na área da saúde. “É nosso dever atender as demandas e solicitações da população, assim como também é importante intermediar essa comunicação e aproximação dos poderes municipais e estaduais para assegurar mais qualidade de vida a todos”, afirmou o deputado.

O vice-prefeito de Ilha Grande, Edmar Santos, destacou as demandas atendidas para o município.

