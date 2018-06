Dr. Hélio ressalta importância do centro de reabilitação em Parnaíba

A evolução das obras de construção do centro de reabilitação do município de Parnaíba foi o assunto em pauta abordado pelo deputado Doutor Hélio (PR), nesta manhã de terça-feira (12), no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (Alepi). Ele ressaltou que esteve juntamente com a deputada federal Rejane Dias, o senador Ciro Nogueira (Progresssistas) e o secretário estadual da Saúde, Florentino Neto, em vista às obras, que já estão com quase metade executadas.

Segundo o deputado, o centro de reabilitação será entregue dentro de seis meses. “Nós temos hoje a certeza de que aquele sonho, aquela solicitação, que fizemos, aqui, através de requerimento, no início no nosso mandato, efetivamente, está se materializando”, observou.

Ele disse ainda que além de as pessoas que residem não só no litoral, mas também nas comunidades circunvizinhas e que são deficientes físicos, terão a possibilidade, de a partir do próximo ano, realizarem seus tratamentos na cidade de Parnaíba, além de gerar emprego para as diversas modalidades que atual no setor da saúde.

Ele lembrou também que a descentralização é um início de um serviço, importante, como é a política de assistência à possa com deficiência. O parlamentar também esteve no município de José de Freitas, onde entregou, através do Projeto Passo à Frente, mais de 300 equipamentos de órtese e prótese.

Dr. Hélio comentou que também esteve no Sul do Estado, em Canto do Buriti, onde participou da formação do Pelotão Mirim, com mais de cem crianças, jovens e adolescentes; ele esteve na comunidade de Piripiri, onde participou da inauguração de uma unidade de saúde.

Lindalva Miranda - Edição: Katya D'Angelles