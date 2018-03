Dr. Hélio reivindica mutirão da catarata em Canto do Buriti

Assembleia Legislativa aprovou dois requerimentos apresentados na sessão plenária de hoje(22) pelo deputado Dr. Hélio Oliveira(PR), incluindo um solicitando ao secretário de Saúde, Florentino Neto, a realização do Programa Mutirão da Catarata em Canto do Buriti, o que beneficiará ainda moradores de outros municípios da região Sul do Estado.Dr. Hélio Oliveira disse, ao defender a aprovação da proposta, que esteve conversando com o secretário Florentino Neto e ele manifestou apoio à sua solicitação.





“Existem dezenas de pessoas aguardando o Mutirão para que possam realizar a cirurgia de catarata e, desta forma, passarão a enxergar melhor”, declarou ele.O parlamentar do Partido da República teve aprovado ainda requerimento solicitando ao secretário de Saúde a inclusão de Canto do Buriti no Programa Passo a Frente que tem o objetivo de dar assistência às pessoas que sofrem com problemas ortopédicos.













J. Barros – Edição: Katya D’Angelles