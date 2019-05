Dr. Hélio pede agilidade na recuperação da avenida da Orla de Atalaia em Luís Correia

O deputado estadual Dr. Hélio (PR) apresentou diversos requerimentos à Assembleia Legislativa, solicitando melhorias estruturais para a região do litoral. Dentre eles, a recuperação da Avenida Teresina, em todo o trecho da Orla de Atalaia, na cidade de Luís Correia, em virtude dos estragos ocasionados pelas chuvas.

“A grande intensidade das chuvas ocasionaram diversos problemas na região do litoral, especialmente nas áreas turísticas, resultando no afastamento de muitos visitantes e em muitas reclamações por parte dos comerciantes. Por isso, estamos pedindo agilidade aos órgãos estaduais responsáveis pela estruturação das vias para uma intervenção urgente nessas áreas”, afirma Dr. Hélio.

Um dos requerimentos apresentados pelo parlamentar estava direcionado para o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), solicitando uma intervenção urgente na PI-116, no sentido de recuperar o trecho que liga Luís Correia ao bairro Coqueiro, em virtude da deterioração das vias, também ocasionada pela intensidade das chuvas.

A recuperação e asfaltamento das ruas e avenidas de Parnaíba, bem como a realização de um estudo na região para diagnosticar e apresentar soluções para resolver o problema dos alagamentos de forma permanente também foi lembrada pelo deputado estadual nas últimas semanas junto aos órgãos responsáveis.

Ascom parlamentar - Edição: Caio Bruno