Dr. Hélio pede a recuperação da BR-402 entre Parnaíba e Chaval

O deputado Dr. Hélio (PR) pediu ao Departamento Nacional de Obras de Infraestrutura (Dnit) e à Secretaria de Transportes a reforma da BR 402 no trecho urbano entre Parnaíba e a saída para Chaval, no Ceará. Segundo ele, aquela área é extramente comercial e as empresas têm sido prejudicadas porque o asfalto está extremamente danificado.

Dr. Hélio pediu também a reforma da BR 407 entre Jaicós e Paulistana. O deputado pediu também a realização de uma sessão solene, no próximo dia 10 de junho, em homenagem às pessoas com deficiência.

Já a deputada Flora Izabel (PT) pediu a reconstrução no asfalto entre a localidade Fazenda Nova, na zona rural Leste de Teresina, ligando aquela localidade até a PI 103.

O deputado Gessivaldo Izaias (PRB) pediu a recuperação da PI 144 entre os municípios de São Raimundo Nonato e Bomfim do Piauí e da estrada entre Picos e Itainópolis. Já o deputado Francisco Limma (PT) quer a reconstrução do trecho da BR 407 até a cidade de Paulistana.

Ele também quer a instalação de uma academia popular na praça Bento Rego, em Esperantina, e um voto de louvor ao governador Wellington Dias, à deputada Rejane Dias e ao ex-secretário de Cultura, Fábio Novo, pela instalação de pontos de cultura no litoral e no interior. Limma também pede a cessão de dez salas da aula no Porto das Barcas, em Parnaíba.

Ainda na sessão de hoje foi aprovado requerimento do deputado Evaldo Gomes (PRB) pedindo a instalação de telefones públicos, os conhecidos orelhões, no Parque Sul, em Teresina.

Durvalino Leal

Por Durvalino Leal

Edição: Paulo Pincel