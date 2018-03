Dr. Hélio pede à oposição que

não seja contra empréstimos

O deputado Dr. Hélio (PR) disse em discurso na tribuna da Assembleia

que a oposição faz uma batalha contra a liberação de recursos de

empréstimo pela Caixa Econômica, mesmo sabendo que o Estado precisa

desses recursos para realizar obras em favor dos municípios. Ele disse

que em relação à prestação de contas da primeira parcela de um

empréstimo de R$ 600 milhões o governo está dentro dos prazos.

Dr. Hélio disse ser regular e natural os recursos de empréstimo irem

para a conta única do Estado e em relação a isso o governo está

tranquilo e ciente de suas obrigações. Ele disse que nunca viu um

deputado federal trabalhar contra a liberação de recursos de

empréstimo para seu estado.

Em aparte, o deputado Rubem Martins (PSB) disse reconhecer o papel de

soldado do governo do colega que estava na tribuna, mas que discordava

da insinuação de que a oposição está contra os interesses do Estado,

pois as cobranças são feitas com base em relatório de auditores do

Tribunal de Contas do Estado. Ele perguntou ao orador se na planilha

sobre pavimentação e na prestação de contas junto à Caixa constam R$

18 milhões para a construção de asfalto em Parnaíba, terra do orador.

Outro aparteante foi o deputado Aluísio Martins (PT), que disse ver na

questão do empréstimo uma guerra de informações, quando a oposição usa

um relatório de auditores fiscais como sendo um julgamento. Ele disse

que até elogia o acompanhamento dos auditores sobre o empréstimo ainda

em sua aplicação. Para Aluísio Martins, o governo pode alterar as

obras de um plano apresentado inicialmente.

O deputado Dr. Hélio prosseguiu em seu discurso defendendo que a

oposição não seja contra a liberação da segunda parcela do empréstimo

junto à Caixa, pois o Estado precisa desses recursos para a realização

de várias obras. Ele lembrou que o Piauí é exemplo nacional no

compromisso fiscal. “Se for feita uma pesquisa, a maioria da população

dirá que o governo precisa de recursos” - frisou.

Concluindo seu pronunciamento, Dr. Hélio criticou o Sindicato dos

Agentes Penitenciários, que vive pedindo audiências públicas aos

deputados, para debater assuntos já resolvidos, mas que foi

desmoralizado, recentemente, quando a maioria dos filiados recusou

cobrar solução para uma reivindicação já atendida pelo governo.

Repórter: Raimundo Cazé





O deputado Dr. Hélio (PR) disse em discurso na tribuna da Assembleiaque a oposição faz uma batalha contra a liberação de recursos deempréstimo pela Caixa Econômica, mesmo sabendo que o Estado precisadesses recursos para realizar obras em favor dos municípios. Ele disseque em relação à prestação de contas da primeira parcela de umempréstimo de R$ 600 milhões o Governo está dentro dos prazos.



Dr. Hélio disse ser regular e natural os recursos de empréstimo irempara a conta única do Estado e em relação a isso o governo estátranquilo e ciente de suas obrigações. Ele disse que nunca viu umdeputado federal trabalhar contra a liberação de recursos deempréstimo para seu estado.



Em aparte, o deputado Rubem Martins (PSB) disse reconhecer o papel desoldado do governo do colega que estava na tribuna, mas que discordavada insinuação de que a oposição está contra os interesses do Estado,pois as cobranças são feitas com base em relatório de auditores doTribunal de Contas do Estado. Ele perguntou ao orador se na planilhasobre pavimentação e na prestação de contas junto à Caixa constam R$18 milhões para a construção de asfalto em Parnaíba, terra do orador.



Outro aparteante foi o deputado Aluísio Martins (PT), que disse ver naquestão do empréstimo uma guerra de informações, quando a oposição usaum relatório de auditores fiscais como sendo um julgamento. Ele disseque até elogia o acompanhamento dos auditores sobre o empréstimo aindaem sua aplicação. Para Aluísio Martins, o governo pode alterar asobras de um plano apresentado inicialmente.



O deputado Dr. Hélio prosseguiu em seu discurso defendendo que aoposição não seja contra a liberação da segunda parcela do empréstimojunto à Caixa, pois o Estado precisa desses recursos para a realizaçãode várias obras. Ele lembrou que o Piauí é exemplo nacional nocompromisso fiscal. “Se for feita uma pesquisa, a maioria da populaçãodirá que o governo precisa de recursos” - frisou.



Concluindo seu pronunciamento, Dr. Hélio criticou o Sindicato dosAgentes Penitenciários, que vive pedindo audiências públicas aosdeputados, para debater assuntos já resolvidos, mas que foidesmoralizado, recentemente, quando a maioria dos filiados recusoucobrar solução para uma reivindicação já atendida pelo governo.





Raimundo Cazé - Edição: Katya D'Angelles