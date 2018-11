Dr. Hélio pede à Cepisa a recupeação da iluminação da Praia de Atalaia

O deputado estadual Dr. Hélio (PR) apresentou requerimento, nesta terça-feira (13), na Assembleia Legislativa, solicitando ao presidente da companhia energética CEPISA a recuperação da iluminação da praia de Atalaia, em Luís Correia, tendo em vista a proximidade do período de férias e o aumento do número de visitantes na região.

O deputado estadual Dr. Hélio (PR) apresentou, nesta terça-feira (13), requerimento à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa solicitando ao presidente da Companhia Energética do Piauí (CEPISA) a recuperação da iluminação pública na Praia de Atalaia, em Luís Correia, tendo em vista a proximidade do período de férias e o aumento do número de visitantes na região.



“Além de reforçar a iluminação, também há a necessidade de troca de alguns postes que estão em estado avançado de deterioração. Outra preocupação nossa é em relação à limpeza das praias, bem como o reforço da segurança para garantir uma melhor receptividade aos visitantes, que aumentam bastante neste período”, argumenta Dr. Hélio.



O parlamentar também apresentou outro requerimento à Casa que solicita à Secretaria estadual de Turismo a realização de ações nas praias do litoral piauiense, para garantir o recolhimento do lixo, além de prover segurança, visando garantir melhores condições aos visitantes que se deslocam até o litoral em feriados prolongados e nos meses de férias que se aproximam.



Os documentos foram lidos em expediente e serão encaminhamos para as devidas providências por parte dos órgãos competentes.



Ascom parlamentar

Edição: Paulo Pincel