Dr. Hélio Oliveira parabeniza Themístocles Filho e agradece votação

Ao fazer hoje(4) seu primeiro discurso na atual Legislatura, o deputado Dr. Hélio Oliveira (PR) agradeceu aos piauienses por sua reeleição no pleito de 2018 e parabenizou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), por ter sido eleito para a direção da Casa nos próximos dois anos. Ele disse que Themístocles Filho criou na Alepi um ambiente de sabedoria e tranquilidade, o que tem ajudado os parlamentares a desempenhar melhor as suas atividades em favor do desenvolvimento do Piauí.



Dr. Hélio Oliveira disse que a sua votação triplicou na eleição do ano passado em relação ao pleito de 2014, quando obteve 13 mil votos. “Em Parnaíba, obtivemos uma votação extraordinária e estamos animados para continuar trabalhando nesta Casa em benefício do povo do nosso Estado”, declarou o parlamentar do PR, que manterá como uma de suas principais bandeiras a melhoria da assistência médico-hospitalar aos piauienses.



Em outra parte do seu pronunciamento, Dr. Hélio Oliveira destacou o transcurso ontem (4/02) do Dia Mundial de Atenção ao Câncer. Ele alertou homens e mulheres para que procurem se prevenir para evitar o câncer, que somente no Piauí atingirá mais de seis mil pessoas até o final deste ano.



De acordo com o deputado do PR, é importante, principalmente, que os homens realizem os exames denominados de PSA e o toque para não contrair câncer de próstata. Em relação às mulheres, Dr. Hélio Oliveira declarou que elas devem fazer a mamografia para se prevenir contra o câncer de mama e defendeu que o exame seja democratizado visando beneficiar a todas as brasileiras.

J. Barros - Edição: Katya D'Angelles