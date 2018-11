Dr. Hélio Oliveira diz que novo Governo deve investir mais em saúde

O deputado Dr. Hélio Oliveira (PR) disse, hoje(14), que “a saúde pública do Brasil tem um subfinanciamento absurdo”, fazendo com que o país invista no setor menos do que outros países, como a Argentina. Ele defendeu que o presidente eleito Jair Bolsonaro aumente os investimentos em saúde a partir de janeiro, visando melhorar os serviços prestados à população em todo o país.





Dr. Hélio Oliveira afirmou que, apesar de ser um Estado pobre, o Piauí atrai pacientes de outros Estados, incluindo o Maranhão, porque tem um serviço público de saúde considerado de qualidade. Ele disse que o Governo Federal deve criar o Cartão SUS, pois isto possibilitará que os recursos aplicados no atendimento de pacientes de outros Estados fiquem com o Piauí.





O parlamentar do PR advertiu os homens piauienses para que procurem realizar exames com o objetivo de prevenir o câncer de próstata. Ele destacou que o câncer começa sem sintomas, o que torna os exames mais necessários porque se a doença for diagnosticada no início a probabilidade de cura é grande. “De cada dez casos diagnosticados, nove têm cura”, assinalou ele.





Em aparte, o deputado Francisco Limma (PT), líder do Governo, disse que os hospitais do Piauí melhoraram durante o Governo Wellington Dias, inclusive os que ficam no interior do Estado, dentre eles, os de Parnaíba, Luzilândia, Esperantina, Campo Maior e Bom Jesus. Ele assinalou que o governador Wellington Dias tem buscado recursos no Brasil e em outros países para investir na saúde e outros setores visando beneficiar a população.





Dr. Hélio Oliveira concluiu seu discurso afirmando que “nunca tivemos no Piauí tantos hospitais com tão grande resolutividade, pois o nosso Estado conta com mais leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e os serviços de atendimento foram descentralizados”. Ele anunciou que a cidade de Parnaíba ganhará brevemente um Centro Intensivo de Reabilitação (Ceir) garantindo assistência a milhares de pessoas da região Norte que não precisarão se deslocar a Teresina para tratamento médico.

J. Barros - Edição: Caio Bruno