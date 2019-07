Dr. Hélio Oliveira defende a realização de campanhas contra fumo e álcool

Inscrito nos dois minutos, nesta quarta-feira (03), o deputado Dr. Hélio Oliveira (PR) aproveitou parabenizar um ação, segundo ele, muito positiva e que foi realizada no País: a campanha contra o fumo. “Os malefícios que o cigarro traz são enormes. Há uma prevalência de câncer, principalmente pulmonar, no fumante, também de doenças cardiovasculares”, disse o parlamentar.



Inscrito nos dois minutos na sessão desta quarta-feira (03), o deputado Dr. Hélio Oliveira (PR) aproveitou para parabenizar a ação positiva realizada no país contra o tabagismo. “Os malefícios que o cigarro traz são enormes. Há uma prevalência de câncer, principalmente pulmonar, entre fumantes, também de doenças cardiovasculares”, destacou o parlamentar.



Hélio Oliveira destacou pesquisa realizada na Inglaterra que relaciona o cigarro à cegueira e, principalmente, de portadores de retinoplatia diabética. O fumante tem três vezes mais probabilidade de desenvcolver a doença que o não fumante.



O deputado disse que fica feliz com uma campanha e defendeu que sejam feitas outras sobre o álcool e outras drogas lícitas para conscientizar a população sobre seus malefícios.



A deputada Teresa Britto (PV) pediu ao setor de Ata que justifique sua falta na quinta-feiera (4), em decorrência da viagem pela Comissão de Saúde, Educação e Cultura, onde vai fiscalizar o Hospital Regional de Bom Jesus. A visita está agendada para às 15 horas de amanhã, E às 10h de sexta-feira, Teresa Britto vai ao município de Corrente e no sábado (5), visita Santa Filomena, atendendo à solicitação de vistoria na unidade mista de saúde no local.



A parlamentar ressalta a importância da visita aos hospitais públicos para ouvir a população, que utiliza os serviços de saúde, e os servidores do hospital para tentar solucionar os problemas existentes naquela unidade.





Sessões solenes - A reclamação a respeito das sessões solenes que estão acontecendo às terças e quartas-feiras foi novamente abordada pelo deputado Nerinho (PTB). O parlamentar pediu, mais uma vez, que seja realizada uma reunião com a Mesa Diretora para fazer valer oRegimento Interno da Casa, para mudar o dia dessas reuniões. Segundo ele, as sessões solenes ou audiências públicas possam ser realizadas às segundas, quintas e sextas-feiras.



O deputado Dr. Hélio, que presidiu a sessão, compartilhou da solicitação do deputado Nerinho e disse que existe a probabilidade de o pedido dele ser aceito, até porque nos dias de terças e quartas existem as comissões, o que dificulta a presença dos parlamentares às sessões e audiências públicas.



O deputado Franzé Silva (PT) também reforçou a solicitação do deputado Nerinho e disse que basta cumprir o que já está previsto no Regimento Interno, onde os pronunciamentos tenham tempo reduzido, para se adequar ao horário determinado pelo Regimento.



O deputado Gessivaldo Isaías (PRB) corroborou com o deputado Nerinho, mas lembrou que ele irá fazer o lançamento de uma ouvidoria, no próximo semestre e duas sessões solenes. Segundo ele, sua preocupação é com relação a data e que se em cada sessão solene for cumprido o tempo, não irá atrapalhar a sessão ordinária.



Lindalva Miranda - Edição: Caio Bruno