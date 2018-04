Dr. Hélio fala sobre visita a Parnaíba

O deputado Doutor Hélio (PR), usou o tempo de dois minutos para ressaltar a agenda realizada por ele, na quarta-feira passada, em Parnaíba, onde estiveram presentes o governador do Estado, a deputada Rejane Dias e a vice-governadora Margarete Coelho.

O parlamentar disse que na oportunidade, a sociedade parnaibana, uma escola que é referência na região, o Centro de Ensino Técnico Petrônio Portela, que era uma escola que estavam em situação precária e sem condições de prestar nenhum tipo de atividade educativa.

De acordo com ele, os investimentos para a reestruturação da escola foram de mais de dois milhões de reais. “Ali, nós vamos ter a possibilidade de ministrar vários cursos técnicos, e irá servir para uma integração entre o CEP e a universidade federal”, ressaltou.

Ele informou também que esteve, nesta manhã de quarta-feira, na Secretaria de saúde, com o secretário Florentino e a diretora do hospital do Dirceu Arcoverde, finalizando toda a estratégia que a Sesapi tem desenvolvido no estado do Piauí, que são os mutirões de cirurgias.

E que nesse final de semana a Sesapi vai desenvolver, no litoral, o mutirão de cirurgias pediátricas, com o objetivo de diminuir as filas do Sistema Único de Saúde (SUS).





Lindalva Miranda - Edição: Caio Bruno