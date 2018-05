Dr. Hélio fala sobre empréstimo da Caixa

A bancada do governo na Assembleia voltou a debater o empréstimo da Caixa Econômica Federal ao Governo do Estado, com discurso inicial do deputado Dr. Hélio (PR), que informou sobre visita de 20 colegas ao Tribunal de Contas do Estado, na manhã de hoje (10), onde ficou constatado que a bancada da oposição “bate ponto”, todos os dias, chegando a atrapalhar o trabalho dos funcionários. Em aparte, o deputado Fábio Novo (PT), informou ter recebido informação, naquele momento, de que o plenário do TCE aprovou, por unanimidade, parecer do conselheiro Kennedy Barros a favor da liberação da segunda parcela do empréstimo.





Durante a discussão, outros deputados ofereceram apartes, como foi o deputado Rubem Martins (PSB), que estranhou a afirmação do orador, de que a oposição estaria atrapalhando o trabalho dos funcionários do TCE. Ele disse que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar da Assembleia, e que nessa condição tem o dever de acolher as visitas dos deputados. Dr. Hélio disse que apenas tirou uma brincadeira sobre a questão de “bate ponto”, baseado na informação de uma funcionária, de que os deputados da oposição são os mais assíduos.





Outro orador foi o deputado Francisco Limma (PT), que parabenizou o orador por sua lucidez em torno do empréstimo, ao mesmo tempo em que disse ser impossível se condenar por antecipação, uma vez que não há nenhuma decisão contra a liberação da segunda parcela do empréstimo, mas tão somente pareceres preliminares. Ele criticou a oposição, por ficar dizendo, todos os dias, que houve desvio na aplicação da primeira parcela. Ele criticou também o deputado federal Rodrigo Martins, que recorreu ao TCU, com base num parecer preliminar do Tribunal de Contas do Estado.





O deputado Dr. Hélio fez uma comparação sobre o que deseja a oposição e o que aconteceria com os cidadãos, ou seja, deixar de receber empréstimos, o que seria um desastre para a economia das famílias. Antes de entrar na questão do empréstimo, Dr. Hélio falou falou de sua preocupação com os casos de H1N1, que já têm casos confirmados no Piauí, lamentando que a vacinação não abranja todas as idades. Ele disse que as vacinas, que antes não chegaram ao Piauí, acabam de ser enviadas e que tudo se normalizará nos próximos dias.





Raimundo Cazé - Edição: Caio Bruno