Dr. Hélio fala sobre aniversário do Centro Integrado de Reabilitação

O deputado Dr. Hélio (PR) usou a tribuna para anunciar a comemoração dos dez anos de existência do Centro Integrado de Reabilitação no Estado do Piauí, que culminará com uma sessão solene por ele requerida, no dia 7 de junho próximo. Ele aproveitou para informar que as obras do Centro de Reabilitação de Parnaíba, que estavam paradas por atraso no repasse de emendas parlamentares federais, serão retomadas agora, uma vez que tais emendas foram liberadas.



Em sua fala, Dr. Hélio destacou o papel da Primeira Dama do Estado, Rejane Dias, que desde o primeiro momento se preocupou com o atendimento a pessoas com deficiência, o que já chegou a um total de 1 milhão de pacientes que são atendidos na capital e no interior do Estado. Em aparte, o deputado Dr. Pessoa (Solidariedade) elogiou o orador pelo seu empenho em trazer para a tribuna os resultados das ações governamentais na assistência às pessoas com deficiência.



Também em aparte, o deputado Francisco Lima Lula (PT) líder do governo na Assembleia citou depoimento de uma senhora que teve uma perna amputada em consequência do diabetes e vem sendo assistida regularmente, mesmo residindo no interior do Estado. Ele citou também o papel da “Associação Reabilitar”, responsável pelo transporte dos pacientes do interior, em convênio com a Associação Piauiense de Municípios.



Dr. Hélio concluiu seu pronunciamento falando sobre o programa “Praia Acessível”, no Litoral, na Praia de Atalaia, que facilita o acesso dos portadores de deficiência, programa esse que já foi visitado por parlamentares de fora, que estão interessados em criar o mesmo programa em seus estados.





Raimundo Cazé - Edição: Caio Bruno