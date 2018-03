Dr. Hélio elogia trabalho da secretária Rejane Dias

O tempo de dois minutos destinados aos pequenos avisos foi usado pelo deputado Dr. Hélio (PR) para falar sobre uma ação da Secretaria Estadual de Educação, ocorrida na manhã desta quarta-feira (21). Foi a entregue e a reforma do CIES – Centro Integrado de Educação Especial.

“Uma escola que presta um serviço social na área de inclusão e que é referencia para o Brasil. É ali que são acolhidas e preparadas as crianças e adolescentes, de dois a 14 anos, para que eles tenham uma condição de acompanhar, com mais facilidade, quando matriculados no ensino regular”, comentou. O deputado disse que a secretária de Educação, Rejane Dias, tem feito um esforço muito grande no sentido de reestruturar a educação do estado do Piauí. “Por isso mesmo é que nós estamos fazendo um investimento substancial em escolas de tempo integral”, enfatizou.

Segundo o parlamentar, em 2015 o Piauí contava apenas com 30 escolas de tempo integral e hoje já são 79 escolas, e esse é o caminho. O deputado entende que com isso, a possibilidade de ensino e aprendizado, será muito melhor, com um número maior de escolas de tempo integral no Estado. “O governo tem um entendimento de que se não evoluirmos na educação, seguramente , o Piauí não avançará na velocidade que se faz necessário, para se tornar um para se tronar um Estado com uma qualidade de visa melhor”, disse o doutor Hélio, que finalizou parabenizando a ação da secretária de Educação, Rejane Dias.

Lindalva Miranda - Edição: Katya D'Angelles