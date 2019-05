Dr. Hélio diz que governo federal não percebeu os desafios do Brasil

O deputado estadual Dr. Hélio Oliveira (PP) discursou na tribuna da Assembleia Legislativa nesta terça-feira (14) com o foco na atual conjuntura nacional. O parlamentar avalia que o governo federal ainda não percebeu os desafios que o Brasil enfrenta.



“Vamos muitos problemas em um cenário consolidado e que aponta ainda mais problemas na economia. Temos que ter a garantia de que os contratos sejam consolidados”, disse o deputado Dr. Hélio, acrescentando que são tantos os desarranjos e notícias contraditórias.



“É uma lástima um País que tem um débito com a educação ser penalizado ainda mais”, reclamou o parlamentar, referindo-se aos cortes de verbas pelo governo federal para as universidades públicas.



O deputado Cícero Magalhães (PT) enfatizou as críticas feitas ao governo federal pelo deputado Dr. Hélio e disse também que não se pode entender um país onde a educação não seja prioridade. Magalhães disse ainda que os jovens já haviam se acostumado a ter empregos, em anos anteriores e que eram em maior número nas universidades públicas.



“Os jovens e as pessoas mais humildes do nosso país se acostumaram com emprego e uma educação, aonde o filho do agricultor, da lavadeira, do carroceiro, teve acesso a universidade, chegando pelos próprios méritos a um curso superior”, enfatizou o deputado Cícero Magalhães, ressaltando que isso parece está incomodando aqueles que querem desconstruir o que foi feito em um passado recente.



O deputado Franzé Silva (PT) ressaltou a importância de os parlamentares denunciarem esse tipo de posicionamento do Governo Federal, em relação aos desmandos, segundo ele, que estão ocorrendo no País.



“Estão fazendo terrorismo nesse País com o corte de verbas para a educação. Ou seja, anuncia-se cortes da educação, na saúde, mas o pano de fundo é a aprovação da Previdência. Nós apontamos, nesta Casa, que a Previdência tem outras soluções, como o combate da sonegação, a cobrança das grandes fortunas, de IPVA para aeronaves e embarcações, entre outras taxações. Mas o que eles querem é que sejam recolhidas as nossas contrbuições previdenciárias e entregues aos bancos estrangeiros para explorarem os trabalhadores brasileiros, para que estes não se aposentem”, finalizou.



O Dr. Hélio concluiu o seu pronunciamento ressaltando as belezas do Piauí, especificamente do litoral, onde é preciso investir em mais estrutura para que o estado avance como pólo turístico nacional.



Lindalva Miranda - Edição: Caio Bruno