Dr. Hélio destina R$ 83 mil de emenda para Uespi em Parnaíba

O deputado estadual Dr. Hélio Oliveira (PR) destinou emenda parlamentar, no valor de R$ 83 mil, para reformas na estrutura do campus de Parnaíba da Universidade Estadual do Piauí (UESPI).



As intervenções serão realizadas nos banheiros e laboratórios de Química e Físico-química do campus, bem como para a aquisição de insumos necessários para o bom funcionamento das atividades da instituição.



“Compreendemos que investir em educação é o melhor caminho para oferecer qualidade de vida à população, sendo a melhor ferramenta para promover mudanças reais. Por isso, entendendo a situação pela qual passa a nossa Uespi nos últimos anos, sempre destinamos emendas parlamentares para melhoria da infraestrutura da instituição, bem como para aquisição de equipamentos e insumos que possam dar melhores condições de trabalho a docentes e alunos. No ano passado, por exemplo, destinamos uma emenda no valor de R$100 mil para climatização do campus e outras melhorias”, reforça Dr. Hélio.



Durante reunião com o diretor do campus da UESPI de Parnaíba, professor Eyder Rios, o parlamentar acertou os últimos detalhes para o início do processo licitatório. “Agradeço o apoio que o Dr. Hélio sempre oferta para Uespi, seja em forma de emendas parlamentares ou mesmo de requerimentos cobrando melhorias para nossa instituição”, argumenta.





Ascom parlamentar - Edição: Katya D'Angelles