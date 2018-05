Dr. Hélio destaca importância dos mutirões

Depois de registrar visitas aos municípios de Landri Sales e Santa Cruz dos Milagres, este último comemorando seus 23 anos de emancipação, o deputado Dr. Hélio (PR) rebateu, sem citar nomes, os colegas que são contrários a empréstimo da Caixa Econômica. Ele disse que a população dos municípios por onde andou indaga pelos empréstimos e torce para que eles sejam liberados. Citando os exemplos de outros estados. Dr. Hélio afirmou que no Piauí, bem ao contrário, 90% da população se diz feliz por viver aqui.





Citando o exemplo de sua cidade, Parnaíba, o deputado disse que lá somente o prefeito é contra o governador, mas a Prefeitura manda pacientes para o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde, por não dispor de dipirona. Enquanto isso, o hospital regional fez diminuir o número de cesarianas, por dar apoio para os partos normais. Ele citou o exemplo de um jornalista de Teresina, que fez uma cirurgia no referido hospital, evitando uma despesa de R$ 10 mil reais.





Em aparte, o deputado Francisco Lima (PT) falou também sobre o bom atendimento no hospital de Esperantina, especialmente no tocante às cirurgias de catarata, ao tempo em criticou discurso de colega da oposição considerando os mutirões um sinal de deficiência da Saúde Pública. Dr. Hélio concluiu seu pronunciamento relatando o bom atendimento no Hospital de Floriano, que hoje realiza neurocirurgias, evitando assim o deslocamento dos pacientes para a capital.







Raimundo Cazé - Edição: Caio Bruno