Dr. Hélio destaca desempenho do Hospital Regional de Parnaíba

Problemas relacionados a Saúde Pública no Brasil, entre eles o subfinanciamento, foram temas da fala do deputado Doutor Hélio (PP), nesta quinta-feira (07), no tempo de dois minutos, destinados aos pequenos avisos. O parlamnetar falou que mesmo com essa situação de pouco investimento na saúde, o Piauí conseguiu avançar, muito, com uma política muito acerta, segundo ele, por parte do Governador Wellington Dias (PT), que foi a de priorizar a estruturação dos hospitais regionais. E citou a cidade de Parnaíba, que de acordo com o deputado, teve um resultado fantástico, com o Hospital Diceu Mendes Arcoverde, onde todas as clícnicas estão funcionando, a contento, onde existe uma das melhores maternidades públicas, com uma equipe que gosta do que faz, fomentando o parto humanizado.



“O Piauí é um exemplo de gestão. O Governado Wellington Dias, com a sua liderança e sua equipe econômica, conduziu com maestria, sua gestão’, disse o deputado, acrescentando que mesmo com o momento, que é de dificuldade, pediu que o Governo tenha um olhar criterioso, para com a saúde., e pediu ao secretário de Saúde, Florentino Neto, que encaminhasse à Paraníba, uma equipe da Sesapi (Secretaria Estadual de Saúde) e uma equipe da Sefaz (Secretaria Estadual da Fazenda) ao município de Parnaíba, para que seja montada uma força tarefa e que Parnaíba não possa ser privada de ver seu hospital funcionado e melhorando.





“O Hospital Dirceu Arcoverde, há dois anos atrás, respondia, como referência, por onze municípios, e hoje, são trinta e três municípios. Lá, nós precisamos eé de mais e mais investimento, ainda que em uma hora de muita dificuldade. Porque prioridade é a saúde da população”, argumentou.







Lindalva Miranda - Edição: Katya D'Angelles