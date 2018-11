Dr. Hélio defende nova turma do Pelotão Mirim da PM em Canto do Buriti

O deputado estadual Dr. Hélio (PR) apresentou requerimento, nesta quarta-feira (21), na Assembleia Legislativa, solicitando ao Comando Geral da Polícia Militar a implantação de nova turma do Pelotão Mirim no município de Canto do Buriti.





Na oportunidade, o parlamentar também solicitou à Superintendência Regional do Trabalho no Piauí, através de requerimento a Casa, o agendamento da Unidade Móvel do Trabalhador em Canto do Buriti para a emissão de carteiras de trabalho, tendo em vista a grande demanda de expedição do documento na região. Ambos os pedidos foram concretizados em atenção às demandas apresentadas por vereadores do município.





“Muitas crianças e adolescentes de canto do Buriti e região não tiveram a oportunidade de participar da primeira edição do Pelotão Mirim, uma iniciativa de educação complementar, que promove o desenvolvimento sócio-educacional. Daí a nossa preocupação em ampliar a iniciativa para contemplar um maior número de jovens. Em relação ao agendamento da Unidade Móvel do Trabalhador, nosso pedido se deve ao fato de uma grande demanda de trabalhadores que necessitam da carteira de trabalho”, explica Dr. Hélio.





Os requerimentos foram aprovados em plenário e deverão ser entregues aos órgãos responsáveis para a tomada das devidas providências.

Ascom parlamentar

Edição: Paulo Pincel