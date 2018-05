Dr. Hélio culpa governo federal pela greve dos caminhoneiros

O deputado Dr. Hélio (PR) demonstrou sua preocupação com a falta de combustíveis, relatando da tribuna a igual preocupação de empresários que estiveram em reunião na presidência da Assembleia. Ele disse que os pacientes renais são os mais prejudicados, embora acredite no esforço do secretário de Segurança, coronel Rubens Pereira, para desobstruir o Terminal de Petróleo, que está com seu estoque normal mas os caminhões não conseguem sair para os postos.

O deputado Dr. Hélio (PR) demonstrou sua preocupação com a falta de combustíveis, relatando da tribuna a igual preocupação de empresários que estiveram em reunião na presidência da Assembleia. Dr. Hélio destacou que os pacientes renais são os mais prejudicados, embora acredite no esforço do secretário de Segurança, coronel Rubens Pereira, para a desobstrução definitiva do Terminal de Petróleo de Teresina, que está com seu estoque normal, mas os caminhões não conseguem sair para distirbui os combustíveis para os postos.



Para Dr. Hélio, a crise dos combustíveis é resultante da política de impostos do governo federal, que não tem força perante os donos do poder econômico, e não dos estados. O deputado lembrou que o DEM e o MDB são os apoiadores do governo Temer.

O deputado Francisco Limma Lula (PT) disse, em parte, que o poder econômico internacional é quem dita as regras nos preços dos combustíveis. Dr. Hélio concluiu seu pronunciamento afirmando que já trabalhou com postos de gasolina e sabe que eles não ganham tanto quanto o governo federal.



Por Raimundo Cazé

Edição: Paulo Pincel