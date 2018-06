Doutor Hélio informa sobre melhorias de hospital em Parnaíba

O deputado Doutor Hélio (PR) enfatizou mais uma vez, sobre os serviços realizados pelo governo do Estado do Piauí, no município de Parnaíba, especificamente, no Hospital Regional Dirceu Mendes Arcoverde. Segundo o parlamentar, o governado tem feito um esforço muito grande para que o hospital seja melhor estruturado.





Doutor Hélio disse ainda que o esforço é também para que o hospital atenda a uma maior abrangência possível e afirmou que o número de transferência de pacientes, para Teresina, hoje é muito pequena. E que neste final de semana, ele, juntamente com o secretário estadual de Saúde, Florentino Neto, estiveram em Parnaíba, inaugurando uma unidade de estabilização pediátrica, praticamente com os mesmos cuidado que se teria em uma UTI.





O deputado disse também que já está sendo sinalizada a climatização de todo aquele hospital, com o objetivo de dar uma condição diferenciada aos pacientes. “Temos também uma maternidade que é referência até para o Nordeste, porque os números de partos normais estão acima da média de todo o Nordeste, de hospitais credenciados junto ao Sistema Único de Saúde (SUS)".





A deputada Juliana Moraes (PSB) se pronunciou em relação a visitas feitas por ela a Parnaíba, neste final de semana, e agradeceu as informações do deputado doutor Hélio, porque segundo ela, a população está sempre agradecida pelos benefícios realizados. “Tomara que tenham pago os atrasados dos servidores do hospital, Mas geralmente quando vão secretários ou o governador, os pagamentos são normalizados”.





A deputada observou que o município de José de Freitas está sem os repasses da saúde, há um bom tempo, assim como o município de Buriti dos Lopes, onde a prefeitura está sustentando a situação do hospital local.





“Não é bem assim, essa maravilha. Mas quero aqui, deixar o meu repúdio ao secretário de Segurança Pública, porque a promessa de dez viaturas para Parnaíba, não chegaram. Chegaram sim, dois carros pequenos, onde não cabe uma criança de cinco anos, na parte de trás. Esse desprezo por nossa Parnaíba e região eu não consigo entender”, disse Juliana Moraes.





A parlamentar acrescentou que essa revolta não é só da população de Parnaíba ou de José de Freitas, mas de todas as cidades que tenha um hospital e que tenha repasse da Secretaria de Saúde e que estão atrasados.

Lindalva Miranda - Edição: Caio Bruno